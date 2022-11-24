ابن الفيوم يحصد الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للكاراتيه بسلوفينيا 

فاز اللاعب محمد عشري أبو الخير، ابن قرية نقاليفة مركز سنورس محافظة الفيوم، بالمركز الأول في بطولة العالم للكاراتيه التي أُقيمت بدولة سلوفينيا يوم 18 من نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الكاراتيه، استقر على مشاركة 37 لاعبًا ولاعبة في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي أُقيمت بدولة سلوفينيا من إجمالي 1846 لاعبًا يخوضون غمار البطولة من أصل 105 دول.

وترأس بعثة منتخب مصر المستشار رامي المكاوي، رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي، ويرافقه كل من: أيمن شعبان، مشرفًا إداريًا، ومحمد فوزي، رئيس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وشريف عبدالنبي مديرا فنيا "كاتا"، وإسلام محمد مديرا فنيا "كوميتيه"، والدكتور عمرو محمد، أخصائي إصابات وتأهيل بدني، والحكّام الدوليون، إبراهيم حسن، عبدالفتاح أحمد، ومحمود محمد.

وحصد لاعبو منتخب مصر 28 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، إلى جانب 13 ميدالية برونزية.

واستطاع الشاب "محمد عشري أبو الخير" الفوز في المباراة النهائية وحصد الميدالية الذهبية رقم 9 للمنتخب المصري.