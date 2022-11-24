صندوق علاج الإدمان يوضح آثار تعاطى المواد التخليقية على المتعاطى

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن المواد التخليقية كالشادو، الشابو، أيس، سبيد، وكريستال مبث، من أكثر المواد المخدرة التى تسبب دمارًا لصحة المتعاطي وتؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية والنفسية وأحيانًا إلى الوفاة.

وأضاف عثمان خلال كلمته بمعسكر إعداد الكوادر التطوعية للتدريب على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة، أن المواد التخليقية تتكون بشكل أساسي من مادة الميثامفيتامين مع إضافة بعض المواد الأخرى بغرض تضخيم آثاره وزيادة كميته، وقد تأتي على شكل بودر أو حبيبات صغيرة بيضاء وأحيانًا بألوان أخرى طبقًا للمواد المضافة.

أما عن آثاره الصحية والنفسية، أوضح عثمان أنها تتمثل في:

-فقدان التركيز.

-الهزيان.

-الهلوسة.

-الانفصال عن الواقع.

-فصام.

-تلف خلايا المخ.

-تليف الكبد.

-الفشل الكلوى.

-نقص الانتباه.

-الميل إلى العنف وارتكاب الجرائم.

-الشعور بالاختضار (الموت).

-صعوبة التنفس.

-تشنجات قوية.

-سكتة دماغية.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-ضعف المناعة.

معسكرات المتطوعين

تتضمن المعسكرات التدريبية سلسلة من المحاضرات للمتطوعين المشاركين عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضًا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان، كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كل محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضًا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، كما سيتم أيضًا بعد ذلك تنفيذ أنشطة لتوعية طلاب مدارس بالمرحلة الابتدائية بطرق تتماشى مع الفئات العمرية للأطفال.

وأطلق الصندوق سلسلة من المعسكرات التدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات التي سيتم تنفيذها بالمدارس في المحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.