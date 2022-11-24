الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من إعادة إعمار 31 منزلًا بقرية الريان في الفيوم (صور)

الانتهاء من إعادة
الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم
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أعلنت جمعية "الأورمان" الانتهاء من إعادة إعمار (31) منزلًا بقرية الريان مركز يوسف الصديق، وقرية خلف مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بقيادة حمدية محمد شعبان.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية "الأورمان"، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدة بإعادة إعمار وتطوير المنازل والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

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الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم

من جانبه أفاد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار عدد (31) منزلًا في وقتٍ قياسي، لافتًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح فؤاد، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

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الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم

يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم
الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم
الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم
الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم
الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم
الانتهاء من إعادة اعمار 31 منزلا بالفيوم
الانتهاء إعادة إعمار 31 منزلا بالفيوم التضامن الاجتماعي

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