الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ديلى ميل: سحر مصر يخطف قلب ابنة ترامب فى رحلتها الترفيهية الأخيرة

ايفانكا وكوشنر من
ايفانكا وكوشنر من الأقصر
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سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على رحلة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مصر، وأكدت أن إيفانكا استمتعت برحلة خاصة بالقارب مع زوجها وأطفالها، حيث واصلت العائلة رحلتها الأولى إلى مصر.

وتابعت أن إيفانكا، البالغة من العمر 41 عامًا، وصلت إلى مصر في رحلة مفاجئة مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهم الثلاثة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وبعد جولة في الأهرامات وركوب الجمال والخيل، توجهت إيفانكا وعائلتها إلى مدينة الأقصر في تجاهل كبير لكافة الانتقادات التي وجهت لها بعد إعلانها عدم مشاركة والدها في حملته للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

سحر مصر

وأضافت أنه من خلال تعاملها مع متابعيها، البالغ عددهم 7.5 مليون متابع على تطبيق الصور «إنستجرام»، بلمحة عن يومهم، كتبت إيفانكا: "استكشاف عجائب الأقصر، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم!"

وأشارت إلى أنه قبل القيام بجولة في معبد الأقصر، الواقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، تم تصوير العائلة أمام تمثال قديم للإله آمون عند المدخل.

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من الجولة الأثرية في الأقصر انغمست العائلة في ثقافة مصر وسحرها خارج المعبد، من خلال الاستمتاع برحلة نيلية خاصة على متن أحد القوارب.

وأشارت إلى أنه ليس من الواضح كم من الوقت تخطط الأسرة الأمريكية رفيعة المستوى للبقاء في مصر وما إذا كانوا سيقضون عطلة عيد الشكر هناك.

كان جاريد يعمل مستشارًا كبيرًا لدونالد ترامب، عندما زار مصر آخر مرة في أغسطس 2017، وكان الوفد الأمريكي، برئاسة جاريد، قد توقف في القاهرة في إطار جولة في الشرق الأوسط للضغط على جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إيفانكا رسميًا أنها لن تشارك في الحملة الانتخابية لوالدها، وكشفت عن أنها تختار التركيز على عائلتها الصغيرة بدلاً من ذلك.

ايفانكا ترامب مصر رجلة كوشنر الأقصر سحر

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