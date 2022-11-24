الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

5 مدربين جدد ينضمون لضحايا مذبحة المدربين في دوري القسم الثاني

حسام عبد العال مع
حسام عبد العال مع رئيس نادي دكرنس
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انضم 5 من المدربين إلى المذبحة التي بدأت مبكرا في دوري القسم الثاني حيث تركوا مناصبهم بعد انتهاء مباريات الأسبوع السابع للمجموعة الثالثة وهم أبو العينين شحاتة وحسن موسى ورمضان السيد وعمرو أنور وحسام عبد العال.

أبو العينين شحاتة تقدم باستقالته من تدريب فريق المجد السكندري الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط وكان أبو العينين شحاتة قد تولى قيادة المجد قبل بداية الدوري بأيام قليلة بعد رحيل شريف الخشاب.

أبوالعينين شحاتة 

ورحل عمرو أنور عن تدريب طنطا الذي يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط، كما رحل حسن موسى عن تدريب بايونيرز الذي يحتل المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط وكان قد تولى المسؤولية بعد رحيل محمد عبد الله وقاد الفريق في ثلاث مباريات جمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع المصري بالسلوم والهزيمة أمام بلدية المحلة والجمهورية شبين .

وتناقضت الأنباء عن رحيل رمضان السيد المدير الفني للأوليمبي وهل تقدم باستقالته أم تمت إقالته بعدما قاد الفريق للمركز الثامن برصيد 9 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات والهزيمة مرتين أخرهما أمس أمام نبروه .

وأثار رحيل حسام عبد العال المدير الفني لفريق دكرنس عديد من التساؤلات خاصة أن الفريق فاز أمس على طنطا ورفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة متساويا مع المنصورة وكفر الشيخ وحرص مجلس إدارة نادي دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم وأصدر بيانا أكد فيه أنه كان هناك اتفاق مسبقا بين رئيس النادي والمدير الفني بعد مباراة المجد السكندري في الجولة الرابعة على عدم استكمال مهمته مع الفريق لرغبته في ذلك ولكن القرار تم تأجيله إلى ما بعد مباراة أمس أمام فريق طنطا وأنه لا صحة لما تردد عن رغبة حسام عبد العال في قيادة فريق آخر رغم مطلق حريته في ذلك. 

دوريي القسم الثاني أبو العينين شحاتة رمضان السيد عمرو أنور حسام عبد العال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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