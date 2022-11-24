أحدث مسلسلات المتحدة.. انتهاء تصوير «جروب العيلة» والعرض خلال أيام

انتهت المخرجة منال الصيفي من تصوير أحداث مسلسلها الجديد "جروب العيلة"، والذي ينتمي لأعمال الدراما الاجتماعية والكوميدية، حيث من المنتظر أن يتم عرض العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وكان قد دخل فريق عمل المسلسل في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير حلقات العمل الذي بدأ تصويره مطلع شهر أكتوبر الماضي.

مسلسل «جروب العيلة» بطولة سميحة أيوب، رشا مهدي، أحمد سعيد عبدالغنى، إسلام جمال، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حسام فارس، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة.

المسلسل من إنتاج شركة سينرجى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وهند عبدالله، ومقرر عرض العمل قريبًا وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول العديد من الأمور العائلية وعلاقتهم ببعضهم البعض.