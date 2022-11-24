واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (2007) قضايا تموينية متنوعة من بينها (3) قضايا بيع "أرز أبيض" بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت (8,320 طن أرز أبيض "عينى")، (6) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (139,037 طن أرز أبيض "عينى")، (54) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (656,715 طن أرز شعير "عينى") و (4) قضايا فى مجال حجب السلع اللإستراتيجية بمضبوطات بلغت (36,787 طن "مكرونة – سكر حر – نشأ – زيت طعام – صلصة" – 5 طن دقيق أبيض "عينى").

وأسفرت الجهود عن ضبط (600) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (27,075 طن دقيق أبيض "عينى" – 23,714 طن "سكر حر – زيت طعام – عدس - مكرونة – بقوليات – ملح – أعلاف – منظفات" – 50100 عبوة مقرمشات – 1858 عبوة سجائر).

وكذا ضبط (924) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 297 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 272 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 340 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (50,200 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 1,400 طن دقيق بلدى مدعم "عينى").

وكذا ضبط (31) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (13,750 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 810 إسطوانة بوتاجاز – 17900لتر مواد بترولية)، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (1002,158 طن "مستندى – عينى") أبرزها (50,200 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,400 طن دقيق بلدى "عينى" – 32,075 طن دقيق أبيض "عينى" – 147,357 طن أرز أبيض "عينى" – 656,715 طن أرز شعير "عينى" - 13,750 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة"– 60,501 طن "سكر حر – زيت طعام – عدس - مكرونة – ملح – بقوليات – صلصة - نشا – أعلاف – منظفات"، وكذا ضبط (50100 عبوة مقرمشات – 1858 عبوة سجائر – 810 اسطوانات بوتاجاز – 17900 لتر مواد بترولية).