الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بروتوكول تعاون بين أكاديمية علماء الصوفية ومؤسسة سيدى الشيخ بالجزائر

أكاديمية علماء الصوفية
أكاديمية علماء الصوفية
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وقّعت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ومؤسسة سيدي الشيخ الدينية الثقافية الاجتماعية في دولة الجزائر اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى توثيق التوأمة بين الجهتين في البرامج الأكاديمية والعلمية والبحثية وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للأكاديمية في دولة الجزائر. 

وقالت الأكاديمية  العالمية لعلماء الصوفية، إنه وقّع الإتفاقية السيد الأمين العام للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية الدكتور محمد الحسيني والأستاذ الوزير حمزة آل سيد الشيخ رئيس المؤسسة، وتم ذلك بحضور نخبة من الأساتذة والمسؤولين.

وتابعت : تتضمن الاتفاقية إعداد برامج الملتقيات الدولية ونشر منهج الوسطية والتسامح في المجتمع، والتوأمة في المشاريع الأكاديمية والنشر العلمي المشترك، كما تهدف الإتفاقية إلى تبادل المراجع والمعلومات والمطبوعات والنشرات الدورية الصادرة من الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ومن مؤسسة سيدي الشيخ الجزائرية كما وتخدم الإتفاقية توجه الأكاديمية في تعزيز الشراكة مع الجامعات الإقليمية والدولية والمؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية وتبادل الخبرات بما يخدم تطوير العملية التعليمية والبحثية في الأكاديمية، والختام نرجو من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه و يرضاه آمين.

فى سياق متصل، نظمت الطريقة الشيخية الشاذلية بالجزائر، خلال اليومين الماضيين فعاليات الملتقى الدولى للتصوف، بحضور ومشاركة عدد كبير من علماء وشيوخ التصوف حول العالم الإسلامى، حيث كان لمدة يومين.

وشارك فى فعاليات الملتقى الصوفى، ثلة من علماء وأعضاء الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية والذى تستضيفه ولايه غرداية بالجزائر،وذلك تحت رعاية  وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف من السلطات الإدارية والمحلية بولاية غرداية الجزائرية.

وقالت الطريقة الشيخية فى بيان لها، إن مؤسسة سيدي الشيخ برئاسة الوزير حمزة سيدي الشيخ، ستنظم الملتقى الدولي السادس للطريقة الشيخية الشاذلية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وآسيا وعموم العالم الموسوم بـ "الشيخ سيدي سليمان بن ابي سماحة البوبكري نموذجا تحت شعار : لم الشمل كمرجعية دينية والمحافظة على الهوية الوطنية.

اكاديمية علماء الصوفية تعقد بوروتكول تعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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