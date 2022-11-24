وحدة «حياة كريمة» تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات بقرية أبوهور بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة، مع الاهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال "اللاند سكيب" وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها إلى 100%، بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

من جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة، بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تمت مواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبوهور بمركز نصر النوبة، والتى تتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 4800 نسمة.

وأشار مدير وحدة حياة كريمة، إلى أنه تم تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة السيالة والمحرقة بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بنسبة 95%، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعي ومجمع الخدمات بنسبة 90%، فضلًا عن مشروعات تطوير مركز شباب أبوهور، ومركز شباب السيالة والمحرقة، بالإضافة إلى أعمال تركيب خطوط وشبكات الصرف الصحى بالقرية وتوابعها بنسبة 70% لكل مشروع.