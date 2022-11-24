أوكرانيا تعلن إسقاط 51 من 67 صاروخا أطلقته روسيا

قال قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، إن قوات بلاده أسقطت 51 من بين 67 صاروخ كروز أطلقتها روسيا الأربعاء، ضمن قصف استهدف منشآت لتوليد الطاقة.

وأضاف زالوجني، عبر تطبيق تيليجرام، أن 30 صاروخا استهدفت كييف وحدها، وجرى إسقاط 20 منها.

في سياق منفصل، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن روسيا تعاني نقصاً في ذخائر المدفعية، بينما أكدت موسكو أن أسلحتها "تكفي لكبح الجميع".

وجاءت تصريحات أوستن، بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة أقرت مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، ستتضمن أسلحة وذخائر ومعدات للدفاع الجوي بقيمة 400 مليون دولار.