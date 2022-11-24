الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعلن إسقاط 51 من 67 صاروخا أطلقته روسيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
ads

قال قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، إن قوات بلاده أسقطت 51 من بين 67 صاروخ كروز أطلقتها روسيا الأربعاء، ضمن قصف استهدف منشآت لتوليد الطاقة.

 

وأضاف زالوجني، عبر تطبيق تيليجرام، أن 30 صاروخا استهدفت كييف وحدها، وجرى إسقاط 20 منها.

 

في سياق منفصل، أكد  وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن روسيا تعاني نقصاً في ذخائر المدفعية، بينما أكدت موسكو أن أسلحتها "تكفي لكبح الجميع".

 

وجاءت تصريحات أوستن، بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة أقرت مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، ستتضمن أسلحة وذخائر ومعدات للدفاع الجوي بقيمة 400 مليون دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

أستاذ علم انتشار أوبئة يحدد نسبة دخول المستشفى ممن يصابون بالفيروس المخلوى

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-11-2022

يونيسف: 40 بالمئة من مرضى الكوليرا فى هايتى أطفال

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 24 نوفمبر 2022

واشنطن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟