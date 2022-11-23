الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رانيا فريد شوقى تفاجئ جمهورها بأحدث أعمالها فى رمضان

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
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هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، برنامج "مصر جديدة" بمناسبة مرور عام على الانطلاق.


وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "Etc"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن التمييز عادة يكون صعباً ولكن القناة والبرنامج يقدم إعلاماً هادفاً وشفافية ورقياً في توصيل الكلمة.  


وأضافت: «لا أعرف اللف أو الدوران في الكلام، وعادة أختصر الوقت والجهد والطاقة»، مشيرة إلى أن العظماء كلهم فناني الزمن الجميل هم من وضعوا حجر الأساس للفن الذي امتهنه الآن فهم الأساس، حتى الأجيال التي جاءت بعدها جيل الراحل نور الشريف وهم اللذان صنعوا قيمة الفن الجميل وقدموا لنا صناعة راقية تجلب القلوب وتغذي الروح.


وتابعت: «الفن هو غذاء الروح ولكن المهم أن يكون فنا جيداً ولا يكون فنا للتسلية وليس لخبطة بحيث يندرج تحت مسمى الفن الأصيل والجميل وليس العبث».


ولفتت إلى أنها سوف تتقابل في الدراما الرمضانية في مسلسل المداح الجزء الثالث.

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