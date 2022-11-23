محمد العدل: «القاهرة السينمائي» احتوى على أفلام مميزة

عبر المنتج محمد العدل عن سعادته بالدورة الـ44 من المهرجان، والتي اعتبرها دورة ذات طابع مميز لما فيها من طبيعة خصبة لنوعيات مختلفة من الأعمال السينمائية الجيدة القيمة، لافتًا إلى أن المهرجان تميز في عروضه من حيث الشكل والمضمون.

وقال العدل في تصريح لـ"الدستور"، إن تواجد محاضرات مهمة لكبار صناع السينما في العالم بفعاليات المهرجان مثل تواجد بيلا تار وغيره أضاف الكثير لكل من تواجد في فعاليات المهرجان والتي لاحظت أنها كانت ممتلئة للغاية.

وأضاف العدل، أنه تابع اغلب الفعاليات من دار الأوبرا وشاهد عدة أعمال سينمائية جيدة القيمة والفكر نفسه، لافتًا إلى أن الفنان حسين فهمي استطاع أن يحقق دورة جيدة القيمة على مستوى اختيار التكريمات وكذلك نوعية الأعمال المختارة لعرضها.

واختتم "العدل" قائلًا: "اتمنى أن يظل المهرجان واحد من المهرجانات الكبيرة في العالم وأن يشهد تطورًا أكبر فأكبر خلال الفترة المقبلة خاصة على مستوى الأعمال الفنية العالمية، مع تطور السينما في العالم".