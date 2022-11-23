استعجال التقرير الطبي حول وفاة عروسي عين شمس.. والتحقيقات: «اختناق بالغاز»

كشفت تحقيقات النيابة العامة كواليس مصرع عروسين داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأمرت بسرعة إعداد تقرير طبي حول أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة التحري حول الواقعة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الوفاة حدثت نتيجة تسرب الغاز الطبيعي من حمام الشقة وتسببت في اختناقهما حتى الوفاة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع عروسين عقب زفافهما داخل شقتهما.

وتبين من معاينة أجهزة الأمن لموقع البلاغ أن العروسين لقيا مصرعهم بعد 48 ساعة من زفافهما، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.