الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رائد تكنولوجيا طبية: مليار شخص مهدد بإعاقة سمعية بسبب التكنولوجيا الترفيهية

التكنولوجيا الترفيهية
التكنولوجيا الترفيهية
ads

كشف إسماعيل أنور، رائد أعمال في التكنولوجيا الطبية، عن خطورة التكنولوجيا الترفيهية في زيادة نسب الإعاقة السمعية وكيفية التغلب على ذلك.

التكنولوجيا الترفيهية تتسبب في حدوث إعاقة سمعية

وقال خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هدف التكنولوجيا هو تخفيف الأعباء ولكن التكنولوجيا الترفيهية، ومنها مكبرات الصوت والتي لها سوق كبيرة تنمو بسرعة تتسبب في حدوث إعاقة سمعية.

وأضاف، أنه لا بد أن يكون هناك رادع لأننا نجد أن هناك  مليار مستخدم مهددين بفقد السمع، لأنه مع التقدم في السن فإن قدرة السمع تقل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة يساعد في ذلك ويؤثر بالسلب وليس الإيجاب. 

وأشار إلى أن الأجهزة الأصلية تراعي نقاء الصوت وشدته لأن هناك أجهزة استشعار لقوة الصوت، أما مع وجود الأجهزة المقلدة فإن الخطورة تزيد ولا بد أن يكون هناك رادع وإجبار الشركات وتخصيص جزء من أرباحها للأبحاث لتقليل المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها الأشخاص. 

وأكد أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر حول هذه الأجهزة ولكن ليست لديها سلطة لسن قوانين على الشركات المنتجة.

وأوضح أن التأثير له شقان اقتصادي لتقليل إنتاجية الشخص، وصحي، لأنها تؤثر على السمع والأذن، وزيادة عزلة الإنسان، وزيادة نسبة التوحد والمشاكل النفسية، مشيرًا إلى أنه مع سن البلوغ تأخذ كل أجهزة الجسم وضعها الطبيعي واستخدام الأجهزة قبل هذه السن يؤثر تأثيرًا بالغًا، لأن الأذن لم تكن قد نمت بشكلها الطبيعي.

التكنولوجيا الطبية الإعاقة السمعية مليار مستخدم فقد السمع السلب الأجهزة الأصلية الأجهزة المقلدة

مواد متعلقة

كيف أحدثت التكنولوجيا تغييرا في صناعة الألعاب؟

وزير الشباب والرياضة يلتقى مؤسس مبادرة «طاقة مش إعاقة»

114 طلب لمبادرة «وطن بلا إعاقة» لحماة الوطن بـ4 محافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

مستفيدو الدعم الغذائى ضمن «حياة كريمة»: «الرئيس السيسى غيَّر حياتنا للأفضل»

تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية شيكات «نجل هيكل» لـ14 ديسمبر

فادى عاكوم: «عون وفرنجية» أبرز المرشحين لرئاسة لبنان

عزيز الشافعى: أتمنى التعاون مع الكينج محمد منير وإليسا

وزيرة الثقافة: نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟