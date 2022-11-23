بسبب «طبق كشري».. تفاصيل مقتل سمسار وإصابة آخر في مشاجرة بحدائق أكتوبر

لقى سمسار مصرعه وأصيب عامل في مشاجرة نشبت بينهما بسبب طبق كشري في منطقة حدائق أكتوبر.

وتلقى قسم حدائق أكتوبر بلاغًا بنشوب مشاجرة بين أحد العمال بمحل كشري وسمسار وصديق له أدت إلى سقوط السمسار قتيلًا وإصابة صديقه. على يد عامل بمحل كشرى.

وبتقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم ضبط المتهم وتبين أنه أحد العمال بمحل كشرى بأكتوبر.

وتبين من تحريات المباحث قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة لصدر المجني عليه أثناء مشاجرة نشبت بينهما بعد أن رفض المجني عليه دفع ثمن وجبة “كشري”.

وتبين من التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين سمسار وصديقه “طرف أول”، وعامل بمحل كشري “طرف ثاني”، حيث طلب السمسار طبق كشري، ولكن العامل رفض دفع قيمة الوجبة، فاشتد الخلاف بين الطرفين وتدخل صديق المجني عليه، فاستل المتهم سلاحا أبيضا وسدد له طعنة نافذة في صدره، وأصيب أيضًا صديقه.

وحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على سلاح الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.