إدراج عائشة الشاطر ونجلاء عفيفى وآخرين على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، اليوم الأربعاء، إدراج 10 أشخاص على قوائم الإرهاب.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد وعضوية المستشارين عمرو محمد فوزي وأكرم عبدالمنعم.

وجاء في القرار أنه في الطلب رقم 11 لسنة 2022، تم إدارج المتهمين لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وضمت الأسماء التي شملها قرار ضمهم لقائمة الإرهاب: عائشة خيرت الشاطر، هدى عبدالمنعم محمد حسين أحمد، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبدالحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبدالرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، محمد أبوهريرة، سها سلامة.