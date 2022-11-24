ليست كرة فقط.. لأول مرة مدينة صناعات رياضية على أرض مصرية

في خطوة جديدة تشير إلى دخول مصر عصر صناعة كبيرة لم سبق وأن اخترقتها من قبل على الرغم من سوقها العالمي المربح الكبير، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "فورورد إيجيبت" للصناعات الرياضية وكرة القدم، وذلك على قطعة أرض مساحتها 25200م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

إنشاء المنطقة الحرة الخاصة يهدف إلى العمل في مجال إنتاج وتصنيع كافة مستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا تخزين الكيماويات اللازمة لصناعة الملابس الرياضية والكرات، للعلامات التجارية العالمية، إذ ستضم 3 مصانع لكل من كرات القدم، والأحذية والملابس الرياضية، ومخزناً للكيماويات، وهذا برأس مال قدره 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 22 مليون دولار، وعدد عمالة يصل لنحو 800 عامل، مع الالتزام بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من الإنتاج.

كما أنه من المقرر أن يكون مصنع كرات القدم على مساحة 7000 م2، ومصنع الأحذية الرياضية على مساحة 14 ألف م2، وذلك لإنتاج ما يقرب من 600 ألف زوج سنوياً من الأحذية الرياضية الجلدية والرياضية للعلامات التجارية العالمية، وكذا إنشاء مصنع الملابس الرياضية لتغذية السوق المحلية والتصدير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية التي تضمن تدفق العملات الأجنبية، وخلق مناخ مستقر ومناسب لتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المناطق الحرة.

وشركة "فورورد إيجيبت" تشارك في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال مصنعها بمدينة الروبيكي، الذي يعدُ هو الأول والوحيد المعتمد من شركة "أديداس" العالمية في الشرق الأوسط.

الانطلاقة من “الروبيكي”

وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف 2022 مدينة "الروبيكي" الصناعية للغزل والنسيج والصناعات الجلدية كأكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، وتضم 6 مصانع غزل للرفيع والسميك، 3 مصانع لتحضير النسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصياغة والطباعة مجهز بأحدث الماكينات.

وكانت قد قررت الدولة نقل مدابغ سور العيون من منطقة مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي بمدينة بدر التي تمتد من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي.

وجاء الهدف من وراء إنشاء مدينة الروبيكي إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا في مجال دباغة الجلود على مساحة 490 فدان، وتضم 3 مراحل بدأ من دباغة الجلود وصولًا إلى المنتجات النهائية.

و"فورورد إيجيبت" حسب الدكتور أحمد النبوي، نائب رئيس مجلس إدارتها عبارة عن شراكة مصرية باكستانية مع شركة فورورد العالمية التي تستحوذ على 70% من إنتاج كرة القدم لصالح شركة أديداس حول العالم.

وقد تم إرسال عمالة مصرية لتدرب في باكستان على صناعة الكرة، وقامت الشركة بالتأكد من تطبيق المعايير العالمية في التصنيع، وتم انتاج كرة القدم الخاصة بكأس العالم نسخة 2022 في قطر، وهو ما وصفه "النبوي" بأنه "قصة نجاح تستحق الفخر".

وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ3.5 مليون كرة سنويًا بعمالة 600 عامل مصري، وخبرة باكستانية، ومن المقرر حسب أحمد النبوي أن يصل الإنتاج خلال العام المقبل إلى 2 مليون كرة، كما أن هناك اتفاق على إنشاء توسعات مستقبلية.

كما أشار إلى أن المصنع يستهدف صناعة أحذية وملابس رياضية خلال الفترة المقبلة، خلاف العمل على إنشاء علامة تجارية مصرية بموصفات عالمية في ظل امتلاك الخبرة اللازمة لذلك.

جديرًا بالذكر أن حجم السوق العالمي للأدوات والملابس الرياضية يقدر بـ380 مليار دولار.