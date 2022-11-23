انطلاق المرحلة الثانية لنموذج الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية بجامعة طنطا

أعلن اليوم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن انطلاق المرحلة الثانية لنموذج الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية للجامعة باستخدام نظرية الإدارة بالأهداف، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

صرح رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تحرص من خلال كافة هياكلها المؤسسية على دعم بناء الجمهورية الجديدة والتي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إطلاق المرحلة الثانية من نموذج الحوكمة المؤسسية بجامعة طنطا، بعد مرور عامين من تطبيق نظرية الإدارة بالأهداف في الفكر الجوهري الاستراتيجي لبناء النموذج، يمثل إنجازا غير مسبوقًا في تاريخ جامعة طنطا، ويعكس قدر الدعم المقدم للجامعة من وزارة التعليم العالي في ضوء الدور المنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في رؤية مصر 2030 لتحقيق المستهدفات الوطنية في خطة التنمية المستدامة الاستراتيجية للدولة المصرية.

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أن تطبيق نموذج الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية للجامعة شمل مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى للبناء المؤسسي والتي تم الانتهاء منها حيث تضمنت التعرف على الموارد المادية والبشرية وتحديد محاور التطوير والإنجاز لخطة الجامعة الاستراتيجية في ضوء الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة للدولة المصرية وربطها مع أنشطة قطاعات ووحدات ومراكز الجامعة، وتلى ذلك تحديد مؤشرات قياس الأداء المؤسسي للقطاعات الثلاثة الرئيسية والمستشفيات الجامعية والبنية المؤسسية للجامعة.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن بداية المرحلة الثانية من نموذج الحوكمة المؤسسية المالية والادارية والمعرفية تضمنت قياس فعلي للمؤشرات القياسية التي تم تحديدها والوصول إلى توصيات رئيسية على المستويات الاستراتيجية والإجرائية والتنفيذية تم عرضها على مجلس الجامعة للبدء في إطلاق منصة رقمية جديدة على مستوى الهياكل المؤسسية والادارية بالجامعة لتقييم الأداء المؤسسي.

وكانت الدكتورة دينا عبد الهادي مدير المركز الرئيسي للأداء المؤسسي قد قامت بتقديم عرض عن ما تم الوصول اليه في بناء النموذج من قياسات ومؤشرات وعرض توصيات، ووجهت الشكر للدكتور محمود زكي رئيس الجامعة لحرصه على إنجاح التجربة من خلال رؤية استراتيجية متميزة، ولفريق العمل الذي قام بالإعداد وجمع البيانات وإعداد المؤشرات ويضم الدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي بالجامعة ومكتب رئيس الجامعة والمكتب الإعلامي لرئيس الجامعة.