تنظيم موائد مستديرة حول «ملامح الثقافة الشعبية لمدن القناة».. اعرف التفاصيل

تنظم لجنة التراث الثقافي غير المادي والفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، موائد مستديرة بعنوان "ملامح الثقافة الشعبية لمدن القناة"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقصر ثقافة السويس، وذلك خلال يومي 23 و24 نوفمبر 2022؛ بقصر ثقافة السويس.

وتأتي هذه الموائد في إطار احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نهلة إمام مقررة لجنة التراث الثقافي غير المادي والفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعبدالمنعم حلاوة مدير قصر قناة السويس.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض التفاصيل الكاملة حول هذه المواعيد:

اليوم الأول الأربعاء 23 نوفمبر 2022

- 1:00 - 2:00 عصرا المائدة الأولى: "الإبداعات الأدبية في مدن القناة" - قصر ثقافة السويس.

يدير المائدة: محمد بغدادى - الكاتب الصحفى والفنان التشكيلى عضو لجنة التراث الثقافي غير المادى، ويشارك بها كل من مصطفى عبدالسلام- كاتب وباحث فى التراث، عبدالحميد كمال- كاتب وبرلمانى، قبارى البدري- باحث فى التراث، أحمد غزالي- رئيس رابطة محبي الكابتن غزالي.

- 5:00 - 7:00 مساء المائدة الثانية: "ملامح التغير فى العادات والمعتقدات الشعبية".

تدير المائدة: د. نهلة إمام- مستشار وزارة الثقافة لشئون التراث الثقافي غير المادي ومقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي، ويشارك بها كل من أحمد عبدالعال- باحث، حسام الحريرى- باحث، ونور فتح الباب- باحث.

- 8:00 - 9:00 م حفل فني لفرقة السويس للفنون الشعبية "السمسمية" - قصر ثقافة السويس

اليوم الثاني الخميس 24 نوفمبر 2022

- 11:00 - 1:00 ظهرًا - المائدة الثالثة "المشترك والمتميز فى النص الموسيقي والغنائي بين مدن القناة" - قصر ثقافة السويس.

يدير المائدة د. محمد شبانة - أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، ويشارك بها كل من د. حسام محسب - رئيس قسم فنون الأداء بالمعهد العالي للفنون الشعبية، د. رشا طموم - أستاذ بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، والفنان الشعبي سيد كابوريا.

- 2:00 - 3:00 م زيارة لمكتبة كابتن غزالي، ورابطة محبي كابتن غزالي.

- 4:00 - 6:00 م المائدة الرابعة: "الملامح الفنية التشكيلية وآليات الحفاظ على العمارة التقليدية" - قصر ثقافة السويس

يدير المائدة د. حنا نعيم حنا - متخصص في العمارة الشعبية عضو لجنة التراث الثقافى غير المادى، ويشارك بها كل من د. زينب منصور - أستاذ التشكيل الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان- عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي، د. هبة صفي الدين- أستاذ العمارة بجامعة مصرالدولية - مدير بيت المعمار المصري، والباحث حسام الحريرى.

ويعقبها عرض فني فى جمعية الحاج سيد كابوريا وزيارة لمتحف جمعية محبي السمسمية والفن الشعبي.

اليوم الثالث الجمعة 25 نوفمبر 2022

- 11:00 - 12:00 ظهرًا جلسة صياغة التوصيات.

وتعقبها جولة لزيارة معالم المدينة، ومكتبة الكابتن غزالي، وجمعية سيد كابوريا، جمعية محبي السمسمية والفن الشعبي.

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الرابط التالي:https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/