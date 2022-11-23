«الأرصاد» تحذر من طقس مساء اليوم: سحب رعدية وأمطار على جنوب سيناء والعقبة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا بشأن حالة طقس اليوم اعتباراً من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، بسبب حالة الجو على جنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من خلال أخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.



وكانت هيئة الأرصاد قد كشفت اليوم من خريطة التنبؤات الجوية عن تعرض البلاد بداية من غدا الخميس لانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من2 : 3 درجات، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم فترات متقطعة.

كما تتعرض البلاد غدا الخميس لنشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 40 : 50 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ووحلايب وشلاتين ومرسى علم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.