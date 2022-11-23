الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأسقف العام: سنعاقب القمص صموئيل على وصفه زواج البروتستانت بـ«الزنا»

الأنبا سيداروس
الأنبا سيداروس
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علق الأنبا سيداروس الأسقف العام، على التصريحات الأخيرة للقمص صموئيل البحيري، بشأن وصفه زواج البروتستانت “زنا”.

وقال الأنبا سيداروس الأسقف العام في بيان له: فيما يخص التصريحات الأخيرة للقمص صموئيل البحيري بقوله أن زواج البروتستانت “زنا”، فنحن الكنيسة نرفض هذا الفكر، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وقد قُمت من جانبي بإنتهاره بشدة وسيتم معاقبته من قِبَل الكنيسة عن هذا الفكر.

وتابع: حيث أن قداسة البابا شنودة الثالث نيح الله نفسه قد قال "أن هذا الزواج ليس بزنا"، فهو زواج مُعترف به من حيث الإشهار والعلاقات الإجتماعية، كما أن قداسة البابا تواضروس الثاني أدام الله أبوته لنا قد أكد من جانبه مدى احترامه وتقديره للزواج بالكنيسة الإنجيلية واعتزازه بالعلاقة المتأصلة بالمحبة مع الطائفة الإنجيلية، ومن جانبي فنحن نكن كل الإحترام والتقدير لأخواتي في الكنيسة الإنجيلية.

 

وكانت قد أصدرت الكنيسة الإنجيلية، بيانا رسميا، أمس قالت خلاله إن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان «التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل».

وأكد البابا تواضروس الثاني رفضه التام لأي تصريحات تتعلق بقضايا الزواج الإنجيلي، ولا يتم الالتفات إلى أي تصريحات غير الصادرة من قداسته أو مكتبه، كما أفاد قداسته بأنه لن يكتفي بمساءلة الإيبارشية للقمص، بل سيقوم بمساءلته بنفسه.

كما أكد قداسة البابا تواضروس الثاني على احترامه وتقديره للزواج بالكنيسة الإنجيلية، واعتزازه بالعلاقة المتأصلة بالمحبة مع الطائفة الإنجيلية.

الأنبا سيداروس الأسقف العام الأنبا سيداروس الأسقف البابا تواضروس الثاني وبطريرك الكرازة المرقسية مناسب مجمع البحوث ال

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