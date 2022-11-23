الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الخصوص دون إصابات

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة حوض المنيرة بالخصوص.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة حوض المنيرة.

وعلى الفور، جرى إخطار الحماية المدنية التي انتقلت على الفور لمكان الواقعة، وجرى الدفع بـ3 سيارات لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الخامس، في عقار مكون من 6 طوابق، ملك المدعو "أ م م"، 35 سنة، نقاش.

كشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

المعاينة الأولية الحريق ماس كهربائي

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