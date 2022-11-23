ضبط مخزن تصنيع مياه تبريد «ردياتير» دون ترخيص بالوايلي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته مخزن لتصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات بدون ترخيص، في الوايلي.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى قيام أحد الأشخاص بإستئجار مخزن كائن بدائرة القسم "بدون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات، ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه وعُثر بداخل المخزن على 10 كراتين بإجمالى 40 جركن "مدون عليها علامة تجارية" معبئة يدوياً بداخلهم مياه حمراء اللون، 208 جركن مختلفة الأنواع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، المواد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتغليف.



بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.