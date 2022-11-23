وفد لجنة الصحة بالبرلمان يتفقد مستشفى فايد التخصصي

تفقد الوفد اليرلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المتواجد في محافظة الإسماعيلية، مستشفى فايد التخصصي للوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في منظومه التأمين الصحي الشامل في إطار جوله اللجنة بالمحافظة لمتابعه وتقيم المنظومة.

واستقبل الوفد الدكتور علي حمودة، مدير مستشفي فايد التخصصي، والدكتور أمير التلولني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، واصطحبوه في جوله تفقدية داخل المستشفى التي تتكون على مبنيين مجهزين تشمل أقسام الطوارئ والاستقبال وقسم أشعة وأخر معمل وبنك دم وقسم الحضانات وقسم للعناية وعمليات كبرى وعمليات نساء ومعهد تمريض ومبنى للغسيل الكلوي.

واستمع الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب للمواطنين المترددين على المستشفى وشكواهم ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم لتذليل أي عقبات أمامهم.

وقام وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، تستمر الزيارة لمدة يومين لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.