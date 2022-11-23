حبس 3 متهمات بسرقة الهواتف المحمولة فى الوايلى

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس 3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن بسرقة الهواتف فى منطقة الوايلى، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطهن.

وتمكنت مباحث القاهرة من ضبط 3 سيدات "لهن معلومات جنائية"، لقيامهن بسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبات حال سيرها بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وبتطوير مناقشتهن، اعترفن بتكوينهن تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" وعُثر بحوزتهن على 4 هواتف أخرى من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.