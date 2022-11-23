مصرع طفل صدمه قطار ببنى سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر صدم قطار له أمام مزلقان قرية الميمون بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.



تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الواسطى يفيد بوفاة طفل صدمه القطار أمام مزلقان قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، يوسف عيد محمد أحمد، 15 سنة، طالب، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.