الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

باحثون بريطانيون: التأمل يجب أن تكون جزءًا من المناهج الدراسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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توصلت دراسة إلى أنه يجب إعطاء الأطفال دروسًا في اليقظة الذهنية للتغلب على مشاكل احترام الذات التي يعانون منها بعد الانتقال إلى المدرسة الثانوية وتحديدا بمرحلة المراهقة.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، وجد باحثو جامعة كامبريدج أن معظم الطلاب يعانون من انخفاض حاد في رفاهيتهم أثناء الانتقال من المدرسة الابتدائية.

وأظهرت دراسة بريطانية أجريت على أكثر من 11000 شاب أن سعادتهم مع الأصدقاء والمدرسة والعائلة انخفضت بشكل كبير بين سن 11 و 14 عامًا.

واقترحت أن تصبح مبادرات "علم النفس الإيجابي" مثل جلسات اليقظة جزءًا من المناهج الدراسية لتحسين رضاهم عن حياتهم.

استخدم الباحثون بيانات من دراسة الألفية، الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 2000 و2002  لحساب "درجة" الرفاهية لكل طالب ، مع مراعاة عوامل مثل الميزة الاقتصادية والتنمر.

في حين أن معظم المراهقين كانوا راضين عن الحياة في سن 11 ، كان الغالبية غير راضين للغاية في سن 14، بحلول هذا العمر، كانت درجات الرفاهية لـ 79 في المائة من المشاركين أقل من متوسط ​​الدرجات للمجموعة بأكملها قبل ثلاث سنوات.

جمعت الدراسة أيضًا معلومات حول رضا المراهقين عن جوانب معينة من حياتهم ، مثل العمل المدرسي والمظهر الشخصي والأسرة والأصدقاء.

وأشارت إلى أن فترات الانكماش الأكثر دراماتيكية بين 11 و 14 ربما كانت مرتبطة بالمدرسة والعلاقات مع الأقران، وفقًا للنتائج المنشورة في المجلة البريطانية لعلم النفس التنموي، كان أحد الجوانب الأكثر لفتًا للانتباه هو الارتباط الواضح بالتغييرات في المدرسة، ويرتبط الانخفاض في مستوى الرفاهية عادةً بالعلاقات بين المدرسة والأقران ، مما يشير إلى ارتباط وثيق مع التحولات في الحياة الأكاديمية والاجتماعية لهؤلاء الشباب.

شهد الطلاب الذين يتمتعون بتقدير أكبر للذات في سن 11 انخفاضًا أقل أهمية في الرفاهية في سن 14 ، مما يشير إلى أن الجهود المبذولة لتعزيزها خلال السنوات الأولى من المدرسة الثانوية ستساعد.

 

 

 

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