الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تطور المواد البلورية لعزل الخرسانة من الجيل الثالث».. ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

خبير برازيلي في ندوة
خبير برازيلي في ندوة بنقابة المهندسين
ads

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور هشام سعودي، رئيس النقابة ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفي، ندوة بعنوان "تطور المواد البلورية لعزل الخرسانة من الجيل الثالث وتأثير استخدامها على خواص الخرسانة" حاضر فيها الخبير البرازيلي المهندس ايميليو تاكاجي، وأدار اللقاء الدكتور عبداللطيف السيد عبداللطيف، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

في البداية رحب الدكتور حسـن لطفي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، بالحضور مؤكدًا أن موضوع الندوة من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة وهي استخدام المواد الجديدة في التشييد والبناء مما يحافظ على البيئة ويواكب أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تناول موضوعات متنوعة لتناسب مجالات عمل المهندسين.

وأشار إلى أن استضافة محاضرين متميزين في كافة التخصصات الهندسية في ندوات متخصصة يلقى الضوء على المستجدات العلمية والتكنولوجية والتطور العالمي في المجالات الهندسية.

وتحدث الخبير البرازيلي، المهندس "ايميليو تاكاجي" عن المواد الجديدة المستخدمة فى البناء منها غير القابلة لتكوين البكتريا والتى تحافظ على البيئة مستشهدا ببعض الأمثلة فى ايطاليا واليابان مؤكدا أن العالم يتجه حاليا لاستخدام المواد الصديقة للبيئة فى الخرسانة والبناء وأنه قد تم إنعقاد العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية فى هذا الشأن عالميًا.

كما تحدث عن أنظمة العزل المائى وكيفية إصلاح الخرسانة المبتكرة التي تحميها من تدفق المياه داخلها مثل مياه الأمطار أو المياه الجوفية أو مياه البحار شديدة الملوحة وكيفية تحسين مواد العزل لقوة وصلابة الخرسانة.

وفى نهاية اللقاء أجاب على أسئلة واستفسارات المهندسين وطلاب الهندسة المشاركين فى الندوة.

حضر اللقاء المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية والمهندس علاء محجوب، عضو مجلس النقابة ومهندسين متخصصين فى الهندسة المدنية والعمارة والكيمياء وطلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة.

IMG-20221123-WA0007
IMG-20221123-WA0007
IMG-20221123-WA0006
IMG-20221123-WA0006
IMG-20221123-WA0005
IMG-20221123-WA0005
IMG-20221123-WA0004
IMG-20221123-WA0004
IMG-20221123-WA0003
IMG-20221123-WA0003
نقابة المهندسين بالإسكندرية لجنة الصناعة والطاقة تطور المواد البلورية لعزل الخرسانة الخبير البرازيلى التشييد والبناء أهداف التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تشييع جنازة عامل لقى مصرعه أثناء تأدية عملة فى فرم النفايات بكفر البتانون

التعليم العالي تشارك في عدة مسابقات تكنولوجية بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

نقل 12 حالة إثر عطل مفاجئ للكهرباء بمستشفى بنها التعليمي.. ولا وفيات

الحكومة تنفى توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر

وكيل التعليم يتابع سير العملية التعليمية بالفرافرة

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يحقق معدل نمو 44% عن العام الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22

مقتل إسرائيلى وإصابة 14 آخرين فى انفجارين قرب محطة حافلات

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بمدينة القدس بعد انفجارين متتاليين