«تطور المواد البلورية لعزل الخرسانة من الجيل الثالث».. ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور هشام سعودي، رئيس النقابة ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفي، ندوة بعنوان "تطور المواد البلورية لعزل الخرسانة من الجيل الثالث وتأثير استخدامها على خواص الخرسانة" حاضر فيها الخبير البرازيلي المهندس ايميليو تاكاجي، وأدار اللقاء الدكتور عبداللطيف السيد عبداللطيف، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

في البداية رحب الدكتور حسـن لطفي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، بالحضور مؤكدًا أن موضوع الندوة من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة وهي استخدام المواد الجديدة في التشييد والبناء مما يحافظ على البيئة ويواكب أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تناول موضوعات متنوعة لتناسب مجالات عمل المهندسين.

وأشار إلى أن استضافة محاضرين متميزين في كافة التخصصات الهندسية في ندوات متخصصة يلقى الضوء على المستجدات العلمية والتكنولوجية والتطور العالمي في المجالات الهندسية.

وتحدث الخبير البرازيلي، المهندس "ايميليو تاكاجي" عن المواد الجديدة المستخدمة فى البناء منها غير القابلة لتكوين البكتريا والتى تحافظ على البيئة مستشهدا ببعض الأمثلة فى ايطاليا واليابان مؤكدا أن العالم يتجه حاليا لاستخدام المواد الصديقة للبيئة فى الخرسانة والبناء وأنه قد تم إنعقاد العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية فى هذا الشأن عالميًا.

كما تحدث عن أنظمة العزل المائى وكيفية إصلاح الخرسانة المبتكرة التي تحميها من تدفق المياه داخلها مثل مياه الأمطار أو المياه الجوفية أو مياه البحار شديدة الملوحة وكيفية تحسين مواد العزل لقوة وصلابة الخرسانة.

وفى نهاية اللقاء أجاب على أسئلة واستفسارات المهندسين وطلاب الهندسة المشاركين فى الندوة.

حضر اللقاء المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية والمهندس علاء محجوب، عضو مجلس النقابة ومهندسين متخصصين فى الهندسة المدنية والعمارة والكيمياء وطلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة.

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