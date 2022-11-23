الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سيد رجب عن فيلم «19 ب»: تجربة فريدة.. وتمنيت إحساسى يصل للناس

سيد رجب
سيد رجب
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عبر الفنان سيد رجب، عن سعادته بحصول فيلمه الجديد "19 ب"، على  3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، وهي جائزة النقاد، وأحسن تصوير، وأفضل فيلم عربي.

 

الشغل في الفيلم كان كله إحساس

وقال سيد رجب، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "الفيلم تجربة فريدة وكان نفسي اشتغل مع أحمد عبدالله، وجت الفرصة واشتغلنا وكان شغل كله إحساس لأن هناك ناس تعمل بالموهبة والاحتراف وإحنا كنا بنجمع الاحتراف والهواية".

 

وتابع: "حبيت الفيلم وكنت أتمنى وحسيته، وكنت أتمنى هذه المشاعر تنتقل للمشاهدين"، مؤكدًا أن المهرجان كل عام يتطور عن السابق ويأتي بأفلام وندوات مختلفة وشرف لنا أن يكون مثل هذا المهرجان في مصر. 

 

وأضاف: "الفيلم بسيط يحكي عن الخوف والوحدة والمشاعر الإنسانية والتعامل مع الحيوانات بشكل لطيف ودعوة الناس تتعامل معها بشكل جيد وهو حارس عقار بسيط يعيش في عزلة، وكلنا نعيش في لحظات معينة نشعر فيها بالوحدة".

 

وأشار إلى أنه يصور الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، من إخراج سامح عبدالعزيز، والمنتج أحمد السبكي، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "الأجهر" كما انتهى من تصوير فيلم "ابن الحاج أحمد" مع شيكو.

سيد رجب مهرجان القاهرة السينمائى جوائز إحساس للمشاهدين الخوف والوحدة

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