الكشف على 1150 حالة بالقافلة الطبية بقرية الناصرية ببنى مزار

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 من نوفمبر الجاري، قافلة طبية علاجية في قرية الناصرية بمركز بني مزار شمالي المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، حيث تم إجراء الكشف الطبي علي ١١٥٠ حالة.

وكان الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد أعلن أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنظيم القوافل الطبية والعلاجية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكافة المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأعلنت الصحة عن تنظيم 6 قوافل طبية بقرى المحافظة على مدار شهر نوفمبر الجاري، تضم قري، (النصر 6 بمركز العدوة ، المتوكلين والناصرية وقرية معصرة حجاج بمركز بنى مزار، الروضة بمركز ملوى، جبل الطير البحرية بمركز سمالوط )، تحت اشراف نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية بالعديد من التخصصات، من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.