محمد الباز: أبو تريكة منافق رخيص وكتلة من اللزوجة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على مبالغة محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق، وتفخيمه في حفل افتتاح المونديال 2022 بقطر، قائلًا: "أبو تريكة منافق رخيص وكتلة من اللزوجة".

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن أبو تريكة ليس مثقفًا، وهذا يظهر في أدائه وسلوكه، لأن الثقافة سلوك وليست قراءة كتب.

وكان الباز، العالم توقع افتتاحا مبهرا لمونديال قطر 2022، ومدهشا وفيه مفاجآت كثيرة، لكن وجدنا أنفسنا أمام افتتاح متوسط في كل شىء.

كما انتقد الباز، مراوغة اللجان الداعمة لقطر، وتصويرها حفل افتتاح المونديال وكأنه دعوة لدخول الإسلام، وتصوير الصورة على غير حقيقتها، كما انتقد الباز، اختيار طفل عاجز يمثل الشرق بينما في المقابل اختاروا نجما عالميا يمثل الغرب، وهو ما يرسخ صورة الغرب القوي والشرق الضعيف، وكان أولى بقطر أن تغير الصورة لا أن ترسخ لها.