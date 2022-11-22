الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«هذا إسلامى».. كتاب جديد لـ محمد الباز للتعريف بالإسلام الوسطى المصرى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الخطأ الذي وقعت فيه قطر أو اللجان الداعمة لها، هو تصويرهم المسألة وكأن الدوحة تستغل المونديال لنشر الإسلام.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لو قالوا هنعمل سلوكيات الناس من خلالها يشوفوا إن الإسلام دين راقٍ ومتحضر، لأيدتهم، خاصة أن الجماعات المتطرفة شوهت صورة الإسلام تشويهًا كاملًا، وأصبحت الدول الغربية ترى أن معتنقي الإسلام سفاحون وسفاكو دماء، لأنهم رسموا الصورة من تنظيم داعش الإرهابي".

وأردف: "المتطرفون صوروا المسلم على أنه قاتل ويحتكر المرأة، ويريد قتل الآخر المختلف معه في الدين، ولو قلت إنك هتحسن الصورة من خلال السلوكيات، لوقفت معك تمامًا".

واستطرد: "الإسلام دين راقٍ متحضر يحترم الإنسان ويحترم الآخر، لا يحتقر المرأة، فهذا هو الإسلام الصحيح الذي استقيته من القرآن والسنة الصحيحة".

وكشف الباز، خلال اللايف عن كتابه الجديد "هذا إسلامي"، موضحًا أنه سيتناول فيه صورة الإسلام الذي يعرفه، الإسلام الوسطي المصري، والذي استقاه من القرآن والسنة.

وأشار الباز، إلى أنه بدأ في كتابة "هذا إسلامي"، من عام 2007، وليس اليوم، وأردف: "لن أنتظر شهادة عن إسلامي من جماعة دينية مدفوعة أو من أخرى متطرفة".

 

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