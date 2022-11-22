الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«قطع لسانكم».. الباز يرد على من يتهمونه بكره الإسلام والمسلمين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
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رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على المتطرفين الذين يتهمونه بكره الإسلام والمسلمين، بعد انتقاده لإعلان قطر أنها ستفتتح المونديال بآيات من القرآن، قائلًا: "قطع لسانكم، اللي بيقولوا الباز يكره الإسلام والمسلمين".

 

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "لما قالوا  يبدأوا المونديال بالقرآن قلت مينفعش لأنه عمل لا يجب أن يدخل فيه الدين ولا السياسة، والمنتفعين حاولوا تصوير المسألة إن قطر جايباهم يدخلوا الناس في الإسلام، ولأني قلت مينفعش قالوا محمد الباز بيكره الدين وبيكره الإسلام".

 

وأكد الباز، أن رفضه نابع من أن الكرة ليس له دين، مردفا: "ما هذا الخلل الحاصل في المجتمع، يطلع يقول فريق كسب عشان مسلم، وواحد يقول السعودية كسبت عشان تخلت عن الوهابية".

 

وانتقد الباز، ما قاله الدكتور خالد منتصر، تعليقًا على فوز السعودية اليوم، قائلًا إن ما يقوله خالد منتصر فيه تغول على الدين.

 

وكشف الباز، عن كتابه الجديد، "هذا إسلامي"، مشيرًا إلى أنه بدأ كتابته من عام 2007، وليس اليوم، مردفا: "لن أنتظر شهادة عن إسلامي من جماعة دينية مدفوعة أو من جماعة متطرفة".

 

قطر تفتتح كأس العالم بتلاوة القرآن

 

 

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

 

«الباز»: أتمنى نجاح قطر فى تنظيم مونديال 2022 لهذا السبب

 

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