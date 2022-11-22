وكيل «أوقاف الإسكندرية» يتفقد مساجد برج العرب (صور)

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية جولة تفقدية، شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف برج العرب لتفقد أحوالها ومدى جاهزيتها لإقامة الشعائر، واستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدًا الاهتمام بإعداد بيوت الله عز وجل وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم.

كما حضر وكيل أوقاف الإسكندرية اليوم الثالث من فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية بالنهضة بإدارة أوقاف العامرية أول تحت عنوان "الأمانة وأثرها على الفرد والمجتمع"، بحضور كل من الدكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة بكلية أصول الدين، الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ عبدالرازق عبدالله مدير إدارة العامرية أول، والقارئ الشيخ عباس أحمد عباس، والمبتهل الشيخ أحمد يحيى عبدالمنعم.

وقال الشيخ سلامة خلال كلمته، إن الأمانة من الأخلاق الفاضلة وهي أصل من أصول الديانات، وعملة نادرة في هذه الأزمنة، وهي ضرورة للمجتمع الإنساني، لا فرق فيها بين حاكم ومحكوم، وصانع وتاجر، وعامل وزارع، ولا بين غني وفقير، ولا كبير وصغير، ولا معلم وتلميذ، فهي شرف للجميع، ورأس مال الإنسان، وسر نجاحه، ومفتاح كل تقدم، وسبب لكل سعادة.

وأضاف أن الأمانة ليست محصورة في مكانها الضيق الذي يعتقده كثير من الناس، فالأمانة ليست مقصورة على أداء الودائع التي تؤمن عند الناس، بل هي أشمل من ذلك بكثير، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من شعائر الدين أمانة، من فرط في شيء منها أو أخل به فهو مفرط فيما ائتمنه عليه ربه تبارك وتعالى، كذلك تشمل الأمانة كل عضو من جسد الإنسان، فاليد والرجل والفرج والبطن وغير ذلك أمانة عندك، فلا تأتي الحرام من قبل ذلك، وإلا أصبحت مفرطا فيما ائتمنت عليه.

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