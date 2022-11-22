وزير الشباب والرياضة يشهد حفل ختام ملتقى إدارة الأزمات والكوارث تحت شعار «تحديات وحلول»

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات النسخة الأولى من ملتقى إدارة الأزمات والكوارث تحت شعار "تحديات وحلول"، والذى نفذته الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، (الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر) بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ نوفمبر الجاري.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة قرآنية من آيات الذكر الحكيم للطفل "عمر علي"، ثم عرض تقرير مصور حول أبرز الفعاليات التى تضمنها الملتقى من الجلسات وورش العمل التدريبية ثم كلمة ترحيبية من قِبل مدير عام إدارة الأزمات "محسن محمد".

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى عرض تقديمى من الدكتورة ياسمين عراقي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، حول التحديات بقطاعي الشباب والرياضة والحلول والتوصيات التى انبثقت عن الملتقى وخطة عمل الإدارة الفترة المقبلة، ومدى استفادة المشاركين من فعاليات الملتقى.

جاءت أبرز التوصيات الملتقى المتعلقة بالشباب والرياضة متمثلة فى تنفيذ حملات توعية للنشء والشباب في مجالات مواجهة الأزمات، وتوصيات خاصة بالمنشآت الشبابية والرياضية وضرورة الحفاظ عليها، مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة المصرية، إضافة إلى توصيات خاصة بالإعلام، للتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، للتنويه عن المجهودات المبذولة في مجالى الشباب والرياضة، والإدارة الاستراتيجية لإدراج خريطة المخاطر بالخطة التنفيذية للوزارة لمواجهة الأزمات المحتملة.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية تنفيذ النسخة الأولى من ملتقى إدارة الأزمات والكوارث، والذي يأتى استكمالاً لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لوضع خطط تنفيذية وعرض سيناريوهات تحاكي كيفية التصرف حال وجود أى أزمات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخطيط الاستراتيجي والعلم لمواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، لافتاً إلى أهمية نشر التوعية بأمور السلامة المهنية والتصدي للمخاطر والحفاظ على المنشآت الشبابية والرياضية، والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقييمه، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معه، بما يواكب المتغيرات في الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل آمن.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تحقيق الاستدامة للمشروع من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات على مستوى مديريات الشباب والرياضة، وربطها بمشروعات وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلي مبادرة "تصدوا معنا" التى تتبناها الوزارة لمواجهة الشائعات وتوعية الشباب بحقائق الأمور.

حضر حفل الختام كل من الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا لوزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد فرغلي مستشار مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية بالقوات المسلحة، واللواء طيار هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والدكتور محمد زرمبة أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير لشئون البطولة، والدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير لمراكز الشباب.

وتناول الملتقى مناقشة عدد من المحاور منها "الأزمات التي تواجه الشباب، ودور العمليات النفسية في إدارة الأزمات، المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، دور الإعلام في التقليل والحد من الشائعات والأخبار المضللة خلال فترة الأزمات، والمخاطر التي تواجه المؤسسات الرياضية".