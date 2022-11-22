خدمات للمرأة والمسنين.. وزيرة التضامن توضح أبرز محاور عمل الوزارة ضمن «حياة كريمة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك العديد من التدخلات للوزارة فى قرى ومراكز “حياة كريمة" لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن أن أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة فى مبادرة “حياة كريمة”، تتمثل فى عدة خدمات منها “رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، التمكين الاقتصادي، حصر سكن كريم، المحور البحثي وملفات القرى، والتوعية المجتمعية”.

وأضافت “القباج” خلال توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني فى إطار مبادرة “حياة كريمة” ان هناك العديد من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية وتشمل:

خدمات الاسرة والطفولة

حضانات طفولة مبكرة.

مدارس مجتمعية.

عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات.

تطوير وحدات التضامن.

خدمات ذوي الإعاقة

مراكز تأهيل لذوي الإعاقة (علاج طبيعي، علاج حسي، تخاطب، الأطراف الصناعية والاجهزة التعويضية، وحدات اكتشاف مبكر للاعاقة، حضانات أطفال ذوي إعاقة).

التمكين الاقتصادي

نقل أصول إنتاجية وسلاسل القيمة الغذائية من منتجات صناعية وزراعية

تأسيس وتشغيل وحدات انتاجية

تأسيس وتخصيص ورش إعداد اسر منتجة

تطوير مرتكز التطوير المهني، وتقديم خدمات غير إنتاجية.

سكن كريم

حصر الأسر المستحقة لخدمات سكن كريم (رفع كفاءة منازل، هدم وإعادة بناء، وصلات مياه

شرب، وصلات صرف صحى)، بالاضافة الى نقل الأسر وقت تنفيذ سكن كريم ومتابعة ورصد احتياجاتها، التوعية المجتمعية، تطبيق استمارة متكاملة حول الأسر وتكوين قادة بيانات

قياس المستوى الافتصادي ودرجة الفقر، كما تستهدف تطبيق البحث الأولي لقياس الوعي والسلوك، وتدريب الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة.

ملفات القرية والحوار المجتمعي

إجراء حوار مجتمعي مع القيادات المجتمعية والشعبية والقيادات المحلية، وملف القرية وحصر الخدمات في دليل متكامل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ان الفئات المستهدفة فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة هى:-

الطفولة المبكرة.

المتسربون من التعليم.

الأشحاص ذوي الإعاقة.

المراة فى سن الحمل والانجاب.

المرأة المعيلة.

الشباب.

المقبولين على الزواج.

الأسر الأولى بالرعاية.

المسنين.