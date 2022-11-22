الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «شباب الغربية» يكرم لاعب المصارعة بالمشروع القومي للموهبة

شباب الغربية
شباب الغربية
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كرم يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الثلاثاء، لاعب المصارعة فارس محمد مسعد، بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالغربية، لحصوله على الميدالية البرونزية ببطولة ابراهيم مصطفى الدولية والتى أقيمت في الإسكندرية، بحضور الدكتور عبده ابوطالب وكيل المديرية للرياضة، شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة، كابتن الفريق احمد شوقي.

وقال الديب إن المشروع يستهدف الموهوبين رياضياً في مختلف الألعاب ويأتي ذلك من حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تشجيع ممارسة الرياضة في إطار سياسة الوزارة التي تستهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع المصري.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تسعي دائما في تشجيع الرياضيين من خلال تنظيم العديد من البطولات والمهرجانات الرياضية من خلال التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للأداء الرياضي بقيادة الدكتور محمد الكردي "الإدارة العامة للموهبة والبطل الأولمبي" بإشراف الدكتور محمد حمدي مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية الادارة العامة للرياضة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المجتمع المصري وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يكرم لاعب المصارعة بالمشروع القومي للموهبة التعاون المشترك الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة

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