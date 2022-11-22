تشكيل بولندا أمام المكسيك فى كأس العالم 2022.. ليفاندوفسكى فى الهجوم

كشف تشيسلاف ميشنيفيتش، المدير الفني لـ بولندا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المكسيك، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة بولندا والمكسيك فى كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة بولندا والمكسيك في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX 1,2.

تشكيل بولندا أمام المكسيك فى كأس العالم 2022

أما عن تشكيل بولندا أمام المكسيك في كأس العالم 2022، فشهد تواجد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، كمهاجم وحيد، فيما يحرس فويتشيك تشيزني لاعب يوفنتوس، المرمى البولندي.

وجاء تشكيل بولندا أمام المكسيك في كأس العالم 2022 كل من:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: بارتوش بيريشينسكي - كاميل جليك - جاكوب كيويور - مات كاش

خط الوسط: جاكوب كامينيسكي - جريجورش كريتشوفياك - داميان سزيمانسكي - بيوتر زيلينسكي - نيكولا زاليفسكي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

جدير بالذكر أن منتخب المملكة العربية السعودية قد حقق الانتصار في مباراة اليوم على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، والتي جمعتهما في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022.

مجموعة بولندا ومواعيد مبارياتها فى كأس العالم



يتواجد منتخب بولندا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك.

- الجولة الأولى: بولندا ضد المكسيك 22 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء

- الجولة الثانية: بولندا ضد السعودية 26 نوفمبر في تمام الساعة الثالثة عصرًا

- الجولة الثالثة: بولندا ضد الأرجنتين 30 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء