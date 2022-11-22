«النقل» تنفى شائعة إخوانية بإلغاء القطارات الإسبانى من القاهرة إلى أسوان

نفت وزارة النقل، ما تناولته إحدى القنوات الإخوانية المغرضة من ادعاءات كاذبة وباطلة بشأن الإلغاء المطلق للقطارات الإسباني من القاهرة إلى أسوان وعدم جودة الطرق بأسوان.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان إعلامي، اليوم، أن هناك 3 قطارت إسباني تعمل على خط «القاهرة-أسوان» تتكون من عربات دخلت الخدمة في الثمانينيات من القرن الماضي، وتم عمل عمرات وإعادة تأهيل وتجديد لها خلال الفترة من 1994م حتى 1997م أي منذ 25 عاما، والآن أصبحت حالتها غير جيدة وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتحديث لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

وتابعت أنه كان من المخطط دخول عربات جديدة درجة أولى وثانية مكيفة روسية على هذا الخط، ولكن ظروف الحرب الروسية- الأوكرانية حالت دون ذلك وستؤدي إلى تأخير هذا الإجراء، وكان قد تم وضع خطة لإعادة تأهيل القطارات الإسباني الثلاثة، حيث سيتم تأهيل أول قطار خلال 45 يوما وبإجمالي 4 أشهر ونصف للقطارات الثلاثة في ورش كوم أبوراضي، على أن يتم خلال هذه المدة استبدالها بقطارات روسية جديدة درجة ثالثة مكيفة لحين الانتهاء من رفع كفاءة العربات الإسباني أو وصول العربات الروسية الدرجة الأولى والثانية المكيفة.

واستطردت الوزارة، أنه في مطلع يناير المقبل سيتم البدء في إعادة تسيير القطار الإسباني الأول على خط القاهرة-أسوان بعد إعادة تأهيله، ويتوالى إعادة تسيير القطارين الآخرين على الخط بعد إعادة تأهيلهما لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

وأضافت، أنه فيما يتعلق بما رددته القناة المغرضة من ادعاءات كاذبة من زيادة سعر التذكرة، فإن وزارة النقل تؤكد أن ذلك عار تماما من الصحة ولا أساس له وأن الأسعار ثابتة لم تتغير ولم تتم زيادتها.

وفيما يتعلق بما رددته القناة المغرضة من عدم جودة الطرق بأسوان، فإن وزارة النقل تؤكد أن محافظة أسوان تحظى بالعديد من مشروعات الطرق ومحاور النيل والتي نفذتها وتنفذها وزارة النقل ومن أهمها تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي فإنه يجري حاليا ازدواج القطاع من السباعية-إدفو-أسوان بطول 112كم، ومن المخطط الانتهاء من هذا القطاع في 30 ديسمبر 2022، كما سيتم الانتهاء من ازدواج المسافة من أسوان حتى أبوسمبل بطول 200كم في 30-6-2022.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لإنشاء محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد على 25 كم فقد سبق الانتهاء من إنشاء محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضي ويجري حاليا تنفيذ محورين جديدين، هما محورا دراو وبديل خزان أسوان، الذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان 4 محاور هي كلابشة -بديل خزان أسوان-دراو -محور أسوان الجديدة (الكوبري الملجم).

وتولي وزارة النقل اهتماما كبيرا برفع كفاءة شبكة الطرق في نطاق محافظات الوجه القبلي خاصة محافظة أسوان، حيث يجري حاليا صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي أطوال 141 كم.