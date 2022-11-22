كلية صيدلة حلوان تنظم ويبنار دولي حول الطرق الحديثة لاكتشاف أدوية مضادة للسرطان

عقدت كلية الصيدلة جامعة حلوان جلسة الويبنار الدولي الذي تنظمه الكلية بشكل دوري تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وريادة الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، حيث تناولت الجلسة استخدام طرق حديثة لاكتشاف عقاقير جديدة مضادة للسرطان.

وتحدث في الجلسة الدكتور شانج-تيان يانج أستاذ الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية في جامعة أوهايو، الأمريكي وأدار الحوار الدكتور هشام رأفت أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة حلوان.

واستعرض الدكتور يانج أحدث أبحاثه والتي توصل فيها لنظام جديد يمكن استخدامه في تحري كفاءة الأدوية الجديدة التي يتم تخليقها من مصادر كيميائية أو اكتشافها من مصادر طبيعية ولها نشاط مضاد للسرطان.

ويتميز هذا النظام بسرعة الحصول على النتائج مع دقتها وانخفاض تكلفتها، كما أنه يحد من استخدام حيوانات التجارب في تحري التأثير الدوائي، والسمية الدوائية للخلايا.

ويتيح النظام تحديد تأثيرات الدواء السمية على الأجنة ما يساعد في الحصول على متطلبات هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في وقت أسرع.

وأشار الأستاذ الدكتور السيد قنديل إلى أهمية عقد لقاءات علمية دولية يستطيع الباحثون خلالها التعرف علي الجديد في مجالاتهم البحثية وكذلك تكوين شبكة تعاون علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الأستاذ الدكتور سامح سرور أن موضوع الجلسة هو أحد الموضوعات المهمة جدا، حيث تتنافس المجموعات البحثية حول العالم في سباق محموم للوصول لعلاجات جديدة تستطيع القضاء على أمراض السرطان بأنواعه المختلفة، ويعمل الباحثون حول العالم على إيجاد طرق وأنظمة جديدة تسهل من عملهم في التعرف علي أدوية فعالة.