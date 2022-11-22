الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة فتاة وإصابة 4 في مدينة نصر بسبب التحرش

جثة
جثة
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم، بتفريغ كاميرات المراقبة في حادث مصرع وإصابة 5 فتيات هربا من تحرش شاب، في حادث تصادم سيارتهم بكوبري؛ وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق صلاح سالم مفاده اصطدام سيار بسور كوبري ووجود فتاة متوفية و4 مصابات.

وعلى الفور انتلقت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ملاكي، بسور كوبري مما أسفر عن وفاة «ريهان سراج»، 22 سنة، خريجة سياحة وفنادق، وإصابة شقيقتها روان سراج، 25 سنة، كسور مضاعفة بالحوض والقدمين، ودنيا منتصر، مصابة بجروح في العيون 23 سنة، وفتاة تدعى دنيا، روان هشام، مصابة كسور بالأيادي وتشوه بوجهها، تم نقلهم لمستشفى الدمرداش الجامعي لتلقى العلاج.

وتبين أن الفتيات كانوا عائدين من حفل خاص بصديقتهم وأن الحادث وقع بسبب محاولة شاب خبط سيارتهم من الخلف بغرض التحرش بهم، وأثناء هروبهم تصادموا بسور الكوبري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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