الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لاعب منتخب هولندا: كان يمكننا تقديم أداء أفضل أمام السنغال

كودي جاكبو
كودي جاكبو
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أبدى كودي جاكبو، لاعب منتخب هولندا، عدم رضاه عن أداء فريقه رغم فوزه على منتخب السنغال، في مباراتهما الافتتاحية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، مشيرًا إلى أنه من الممكن اللعب بشكل أفضل.

وأحرز جاكبو الهدف الأول لمنتخب هولندا، خلال فوزه المتأخر بهدفين دون رد على منتخب السنغال، بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في المونديال.

وانتظر المنتخب الهولندي حتى الدقيقة 84، ليفتتح جاكبو التسجيل لمصلحة المنتخب الملقب بـ"الطواحين"، قبل أن يضيف دافي كلاسين، الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وقال جاكبو، في تصريحات لمحطة NOS الهولندية، عقب المباراة: "لم نكن حذرين بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة".

وأضاف جاكبو: "أعتقد أنه يمكننا تقديم أداء أفضل بكثير مما قدمناه في المباراة؛ كنا أقوياء عندما استحوذوا على الكرة ينبغي علينا أن نحلل الأمور جيدًا، ونأخذ النقاط الجيدة في المباراة التالية".

وتقاسم المنتخب الهولندي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى مع نظيره الإكوادوري، المتساوي معه في رصيد 3 نقاط، بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب قطر في المباراة الافتتاحية للمونديال، أمس الأول.

ويستعد منتخب هولندا، الذي مازال يبحث عن التتويج بلقبه الأول في كأس العالم، لملاقاة منتخب الإكوادور يوم الجمعة المقبل في الجولة المقبلة للمجموعة.

وحصد كودي جاكبو جائزة رجل مباراة هولندا والسنغال، بعد مساهمته المميزة في انتصار منتخبه الأول في مونديال قطر 2022.

فان دايك: العمل الجاد هو سبب الفوز على السنغال
 

وقال فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي، في تصريحات ما بعد اللقاء: "العمل الجاد هو من جلب نتيجة اليوم، كان علينا اللعب بشكل أفضل ولكننا وجدنا طريق المرمى".

وأضاف: "الأهم هو تحقيق الثلاث نقاط، من المهم الفوز بالمباراة الأولى، لأنه يعطيك الثقة لبقية المباريات.. لدينا شغف كبير".

كودي جاكبو منتخب هولندا منتخب السنغال مباراة هولندا والسنغال كأس العالم قطر 2022

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