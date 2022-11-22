«حدث ليلاً» ضبط 18 مليون قرص مخدر بقيمة 1.5 مليار ورسالة مهمة من النيابة العامة للمواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 18 مليون قرص مخدر كانت مخبأة في ثلاث حاويات بميناء الإسكندرية.

وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الشحنة التي تزن 34 طنا كانت على متن سفينة رست في الميناء الواقع بشمال البلاد في رحلة ترانزيت قبل إبحارها إلى دولة أجنبية لم تحددها.

وقالت الوزارة إن الأقراص المضبوطة تقدر قيمتها بما يقارب 1.5 مليار جنيه (61.22 مليون دولار).

رسالة مهمة من النيابة العامة للمواطنين فى قضية «فتاة الشرقية»

أهابت النيابة العامة بالكافة في قضية زوج فتاة الشرقية وذوي الزوجين إلى الالتزام بما نادتْ به وأقرتْه مؤسساتُنا الدينية الرسمية؛ الأزهرُ الشريفُ ودارُ الإفتاءِ المصريّةُ، من ضرورة الامتناع عن تزويج القاصرات؛ لما يسببه هذا الزواج من ضررٍ بدنيٍّ ونفسيٍّ للفتياتِ، علاوةً على الضرر المجتمعيِّ، هذا الضرر الذي يخالف مقاصد الشريعة السمحة التي لا ترضى به لأيِّ إنسانٍ كان، والتي لا تمنع إيقاع عقوبة رادعة لكل من شارك في زواج القاصرات.

كما تهيب النيابة العامة إلى الالتزام كذلك بما أكدته تلك المؤسساتُ وأقرّتْهُ من ضرورة التمسك بما ثبت في التراث الفقهي الإسلامي بشأن «معيار الإطاقة» في الزواج الذي يتحدد بحسب العُرف والزمان والمكان، هذا المعيار الذي لا يُكتفى بموجبه في الزواج بالبلوغ أو الحيض، فهو ليس مبررًا أو مبيحًا لتزويج الفتيات القاصرات حتى لو وافق أولياؤهن، بل لا بدَّ من إطاقة مادية وجسدية ومعنوية ونفسية وثقافية لها حتى تَصلح لأن تفتحَ بيتًا، وتعين زوجًا، وتربيَ أولادًا نافعين للمجتمع، فهذا المعيار يُبطل كل دعاوى الزواج لمجرد البلوغ، ومن غيره تُظلم الفتيات حتى لو رضِينَ أو رضِيَ أولياؤهن، مما يوجب التجريم كما وجب التحريم.