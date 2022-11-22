الأرصاد اليوم: طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد مائل البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاءعلى المحافظات المصرية

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 26

6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 25

بنها الصغرى 16 والعظمى 25

دمنهور الصغرى 16 والعظمى 25

كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

المنصورة الصغرى 15 والعظمى 26

دمياط الصغرى 15 والعظمى 25

بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24

الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27

السويس الصغرى 18 والعظمى 26

الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 27

شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 26

طنطا الصغرى 16 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24

العلمين الجديدة الصغرى 15 والعظمى 25

وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 26

مطروح الصغرى 14 والعظمى 24

السلوم الصغرى 15 والعظمى 23

سيوة الصغرى 11 والعظمى 24

العريش الصغرى 17 والعظمى 24

رفح الصغرى 16 والعظمى 25

الطور الصغرى 15 والعظمى 26

سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 26

نخل الصغرى 07 العظمى 26

طابا الصغرى 15 والعظمى 26

نويبع الصغرى 14 والعظمى 27

حلايب الصغرى 21 والعظمى 27

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28

مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 28

الفيوم الصغرى 15 والعظمى 27

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 27

المنيا الصغرى 11 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 12 والعظمى 27

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 29

قنا الصغرى 16 والعظمى 31

الأقصر الصغرى 17 والعظمى 32

أسوان الصغرى 17 والعظمى 32

الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 30 أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 31

أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 28

رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 26