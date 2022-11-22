مصرع شاب فى حادث تصادم شرق التفريعة ببورسعيد

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة، وقع على طريق التفريعة بـ مدينة بورفؤاد.

وتلقت هيئه الاسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مصابين نتيجه حادث على طريق التفريعة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



واستقبل مستشفي الحياة التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية، جثة لشاب يدعى مصطفى زكي مصطفى، والذي كان يقود الدراجة النارية.



واستقبل المستشفي مصابين، وهما: طلال محمد السيد احمد ويبلغ من العمر 18 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الساق اليسري وسحجات متفرقه بالجسم، وشريف جرجس عدلي، ويبلغ من العمر 19 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الساق اليسري وسحجات في الجسم.

وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخليه مدير أمن بورسعيد بلاغا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.



وأمرت النيابة العامة في محافظة بورسعيد، بالتحفظ على جثة المتوفي مصطفى زكي، في مشرحة مستشفى الحياة، وذلك لحين التصريح بالدفن، بعد الانتهاء من التحقيقات.

وفي شأن اخر شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد قبل قليل مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص، وتسببت في مصرع احدهما واصابة آخر إصابات خطيرة.





وتلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مصابين نتيجة مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وعلي الفور جري نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج.



واستقبل مستشفي الزهور اتنين مصابين نتيجة إعتداء من آخرين، وتبين أنهما سيف علي علي محمد ويبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيم بعمرو أبن العاص ومصاب بجرح نافز بالصدر وتوفي المصاب داخل المستشفي أثناء عمل الإسعافات الأولية،

والتاني يوسف عبده محمد أحمد، ويبلغ من العمر 18 عامًا، ومصاب بجرح نافز بالبطن والحالة العامة سيئة.



وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.