الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادثين متفرقتين بأسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
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لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين إثر وقوع حادثين متفرقين، في مناطق متفرقه بمركزي نصر النوبة وإدفو، شمال محافظة أسوان.

وشهدت قرية أدندان بمركز نصر النوبة، شمال محافظة أسوان، إصابة 3 أشخاص، إثر تصادم توكتوك ودراجة بخارية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى وذلك لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهم .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة، إخطارًا يفيد بإصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم دراجة بخارية وتوكتوك بقرية ادندان، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وذلك لتلقي العلاج .

وتبين أن المصابين هم أشرف جمال محمد 31 عامًا، اشتباه كسر بقاع الجمجمه، أحمد عوض عبدالعزيز 36 عامًا، كسر بالساق الأيسر، محمد أحمد محمد على 51 عامًا كسر بالساق الأيسر وكسر مفصل الفخد الأيسر.

اما بالنسبة للحادث الثاني، فقد لقي شخص مصرعه اثر إنقلاب سيارة ربع نقل بمثلث الطوناب التابع لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقله إلى المشرحة، لعرضه على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مأمور مركز شرطة إدفو إخطارًا، يفيد بمصرع شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل وتم نقله إلى المشرحة وعرضه على الطبيب الشرعي.

وتبين أن الشخص الذي لقى مصرعه يدعى خليل أبو الحجاج مبارك 26 سنة متأثرًا بإصابته باشتباه نزيف بالمخ .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب التي تقف وراءها. 

مصرع شخص إصابة 3 أشخاص إنقلاب سيارة ربع نقل تصادم توكتوك ودراجه بخارية أسوان نصر النوبة إدفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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