«الإنتاج الثقافى» يوزع جوائز مسابقة «أنا المصرى».. الخميس

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بأن يكون الاحتفال بنصر أكتوبر على مدار العام وصولا إلى الاحتفال بالذكرى الخمسين، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، الاحتفال السنوي لانتصارات أكتوبر، في السابعة من مساء يوم الخميس ٢٤ نوفمبر الجاري بالمسرح القومي بالعتبة.

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

وتكرم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، خلال الحفل عدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر، إلى جانب تكريم عدد من المبدعين الذين قدموا أعمالا فنية وطنية ناجحة.

المخرج خالد جلال

كما يتضمن برنامج الاحتفال، للعام الخامس على التوالى توزيع جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها الخامسة، وتهدف المسابقة إلى اكتشاف أجيال جديدة من الفنانين.

مسابقة أنا المصري