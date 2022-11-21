رئيس «مياه المنيا» يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بملوى وديرمواس (صور)
تفقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، عددا من محطات مياه الشرب بمركزي ملوى وديرمواس جنوب المحافظة، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لمتابعة نسب التنفيذ بها.
بدأ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة جنوب ملوى ٤٥٠ل/ث والمدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث كلف المشرفين على المشروع بسرعة إنجاز الأعمال.
كما تفقد السعيد محطة مياه ديرمواس المرشحة بطاقة انتاجية 600 ل/ث وكذلك أعمال التوسعات بها 300 ل/ث والتى يتم إنشاؤها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث وجه بسرعة إنجاز الأعمال والعمل علي زيادة العمالة والمعدات وتكثيف الأعمال علي مدار 24 ساعة لضغط البرنامج الزمني للمشروع .