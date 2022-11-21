الأربعاء.. أشعة تشخيصية وفحوصات طبية للجزائرى عبدالرحيم دغموم

يخضع الجزائري عبدالرحيم دغموم، لاعب وسط فريق النادي المصري، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية يوم الأربعاء القادم بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، وذلك لتحديد مدى تحسن حالته بعد إصابته الخميس الماضي بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر وذلك خلال مشاركته بمباراة إنبي الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان اللاعب قد خضع خلال الأيام الماضية، لعدد كبير من جلسات التأهيل والاستشفاء باستخدام الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى الحقن بالبلازما لسرعة تماثله للشفاء في أقرب وقت ممكن، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية للمصري منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فريق وفاق سطيف الجزائري.

وشهد مران الفريق مساء اليوم مشاركة الثنائي الدولي حسين السيد ومروان حمدي وذلك عقب عودتهما من معسكر منتخب مصر الوطني بالكويت والذي شهد خوض المنتخب مباراة ودية أمام نظيره البلجيكي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وقد حرص إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، على الاجتماع باللاعبين قبيل انطلاق المران للشد من أزرهما ومطالبتهما ببذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد خوض المصري مباراته بدور الثمانية من بطولة كأس مصر موسم 2022/2021 والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك المقرر إقامتها في السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن ناحية أخرى تبدأ مديرية الشباب والرياضة، غدا، متابعة إجراءات إخلاء مركز شباب ستاد بورسعيد ونادي بورسعيد الرياضي لموقعهم الحالي للبدء في تسليم الأرض الخاصة ببناء ستاد المصري الجديد.

حيث سيتم نقل مؤقت للناديين إلى مواقع أخرى مع فتح ملاعب المدينة الرياضية لتدريبات جميع الفرق الرياضية للناديين وستتكفل محافظة بورسعيد بتحمل جميع النفقات مع متابعة المحافظة لتخصيص الأراضي للجهتين من مجلس الوزراء.