حازم حسنى مرشحًا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى للرماية

يخوض اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية انتخابات الاتحاد الدولي للعبة على مقعد العضوية.

ومن المقرر إقامة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية بمدينة شرم الشيخ على هامش بطولة العالم التي تستضيفها مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستضيف مصر بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي بمدينة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر الجاري وحتى ٤ ديسمبر.

البطولة تجمع أفضل اللاعبين المصنيفين دوليا، ويبلغ عددهم ١٢ رامياً في لعبة الخرطوش والمسدس والبندقية .

بطولة كأس الرئيس تقام على ملاعب المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ١٣٠ راميا ورامية من ٤٣ دولة حول العالم .

وتأمل مصر أن يحقق عزمي محيلبه ميدالية ذهبية في منافسات بطولة كأس الرئيس خصوصا بعد الإنجازات الأخيرة التي حققه،ا وأهمها التأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.